Mainz (dpa/lrs) - Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, sieht die Tafeln in der Corona-Krise stark belastet. «Die Arbeitsbelastung der Tafeln in Rheinland-Pfalz hat durch die Corona-Krise enorm zugenommen und stellt sie vor große Herausforderungen», teilte der CDU-Politiker nach einem Gespräch mit der Vorsitzenden des Verbandes der Tafeln Rheinland-Pfalz/Saarland, Sabine Altmeyer-Baumann, am Sonntag mit. Die Nachfrage nach den Angeboten steige. Baldauf kündigte an, in den kommenden Monaten möglichst alle Tafeln in Rheinland-Pfalz besuchen zu wollen, um sich einen Überblick zu verschaffen.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es nach Angaben des Verbandes 65 Tafeln mit 101 Ausgabestellen. Mehr als 5500 Helfer würden rund 72 000 Menschen unterstützen.