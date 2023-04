Pendler und Bahnreisende müssen sich an diesem Freitag auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland wegen des Warnstreiks auf massive Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zwischen 3.00 und 11.00 Uhr zu bundesweiten Warnstreiks im Bahnverkehr aufgerufen.

Mainz (dpa/lrs) - Auswirkungen werden auch im Bereich des Verkehrsunternehmens Trans Regio (Mittelrheinbahn) erwartet, auch wenn dieses kein Tarifpartner der EVG ist und damit nicht bestreikt wird. Da der Warnstreik sehr wahrscheinlich auch den Infrastrukturbetreiber DB-Netz betreffe, können Auswirkungen auf den Betrieb nach Angaben des Unternehmens allerdings nicht ausgeschlossen werden.

«Es muss damit gerechnet werden, dass auch keine Teilabschnitte der von uns befahrenen Strecke Mainz-Köln von uns bedient werden können», sagte ein Sprecher in Koblenz. Das Personal stehe aber in voller Stärke bereit, um Fahrten, sofern möglich, durchzuführen. «Weiterhin werden wir ab Betriebsbeginn bis ca. 13.00 Uhr nach unseren Möglichkeiten einen Schienenersatzverkehr organisieren und in den Auskunftsmedien den Fahrplan bekanntgeben», hieß es.

Auch der Verkehr des Bahnunternehmens Vlexx soll von 3.00 Uhr nachts bis um 11.00 Uhr am Vormittag aufgrund der bestreikten Infrastrukturstellen komplett eingestellt werden. «Wir versuchen ab 11.00 Uhr schrittweise den Betrieb wieder aufzunehmen», sagte eine Sprecherin des Unternehmens in Mainz. Beeinträchtigungen dabei könnten allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Laut Mitteilung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) werden in seinem Gebiet ebenfalls die meisten Regional- und S-Bahnlinien bis auf wenige Ausnahmen ausfallen.

Nach dem Ende des von 3.00 Uhr bis 11.00 Uhr dauernden Streiks soll der Bahnverkehr schrittweise wieder hochgefahren werden. Bis die Züge wieder planmäßig fahren, wird es jedoch Stunden dauern. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sind von dem Streik nicht betroffen.

