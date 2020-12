Mainz (dpa/lrs) - Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte ist bei der digitalen Mitgliederversammlung des Landessportbundes Rheinland-Pfalz in ihrem Amt als neue Vizepräsidentin Leistungssport bestätigt worden. Die 34-Jährige, die den Posten zum 31. Oktober zunächst kommissarisch übernommen hatte, erhielt am Freitagabend 93,4 Prozent der Stimmen. Die Polizeikommissarin, die ihre erfolgreiche Laufbahn im September 2019 beendet hatte, will sich vor allem für die Verbesserung der Strukturen an den Leistungsstützpunkten und der Bezahlung von Trainern einsetzen. Ziel sei es, «dass wir wettbewerbsfähig bleiben bzw. wieder werden», sagte Welte.

Zum neuen LSB-Chef wurde Wolfgang Bärnwick gewählt. Der 72-Jährige tritt damit die Nachfolge von Jochen Borchert an, der das Präsidentenamt zum 31. Oktober abgegeben hatte. Bärnwick erhielt 199 der 238 Stimmen. „Das ist ein großartiger Vertrauensbeweis“, sagte er. Als seine wichtigsten Ziele für die kommenden Jahre nannte der Rheinhesse die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsanalyse, den Neubau der LSB-Geschäftsstelle, die Pflege und den Ausbau der Kontakte zum Innenministerium, die gezielte Förderung des Leistungssports sowie die Bewältigung der Coronakrise.

Innenminister Roger Lewentz kündigte für die nächsten zwölf Monate mehr Geld für den Sport an. „Wir werden jetzt einen Haushalt verabschieden für das Jahr 2021, wo die Mittel für unseren Sport im Land deutlich aufgestockt werden. Darum haben wir lange gerungen - jetzt haben wir es gemeinsam hinbekommen“, sagte der SPD-Politiker. „Das ist ein gutes Signal - und daraus werden wir dann in den nächsten Monaten auch richtig etwas machen.“