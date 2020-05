Berlin (dpa/lrs) - Leichtes Plus: Die Züge der Deutschen Bahn im Saarland sind etwas pünktlicher geworden. 96,5 Prozent aller Züge kamen im Jahr 2019 gemäß Fahrplan oder nur leicht verspätet an, wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag mitteilte. 2018 waren es noch 92,7 Prozent gewesen. Deutschlandweit zählte die Bahn 75,9 Prozent aller Züge als pünktlich. In der Statistik der Bahn gelten demnach die Züge als pünktlich, die unter einer Verspätung von sechs Minuten bleiben.

Die Minuten hingegen, die die Züge im Saarland insgesamt verspätet waren, sind den Daten zufolge gestiegen. 2019 waren die Züge demnach etwa 2,02 Millionen Minuten zu spät, ein Jahr zuvor waren es noch knapp 1,85 Millionen Minuten gewesen. Im Vergleich zu 2015 (1,54 Millionen Minuten) summierten sich die Verspätungsminuten 2019 auf ein Plus von 31 Prozent.