Nach der Absage eines Warnstreiks fahren in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland die Züge der Deutschen Bahn weitgehend planmäßig. Im Odenwald dagegen stellte der private Anbieter Vias den Regionalverkehr vollständig ein, während im Rheingau vereinzelt Züge des Unternehmens fahren, wie ein Sprecher der Gewerkschaft EVG am Montag mitteilte. «Auch ohne die Deutsche Bahn ist dieser Warnstreik ein großer Erfolg.» Er endet am Dienstag um Mitternacht.

Frankfurt (dpa/lhe) - Im Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn solle es so gut wie keine Einschränkungen geben, sagte eine Unternehmenssprecherin. Im Fernverkehr sollen rund 90 Prozent der geplanten Züge fahren. Die Zugbindung ist bis Dienstag aufgehoben. Reisende können ihre Tickets bis zum 24. Mai flexibel nutzen. Fahrkarten für den 14. bis 16. Mai können alternativ auch kostenfrei erstattet werden. Ab Dienstag laufe der Zugverkehr wieder normal, teilte die Bahn mit.

Der geplante 50-Stunden-Warnstreik wurde am Samstag überraschend abgesagt, nachdem das Unternehmen und die EVG vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt einem Vergleich zugestimmt hatten.

Am Samstag und Sonntag arbeitete das Unternehmen an der Rückkehr zum Normalangebot. Erstmals musste der Bahnbetrieb innerhalb von 24 Stunden von Runter- auf Hochfahren umorganisiert werden, wie die Bahn mitteilte. Dazu wurden bundesweit rund 50.000 Fahrten allein im Fern- und Nahverkehr sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne neu geplant. Zudem mussten Fahrzeuge teilweise an neue Abfahrtsorte gebracht werden.

Pressemeldung