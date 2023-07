Waldfischbach-Burgalben (dpa/lrs) - Eine Regionalbahn ist in Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestpfalz) mit einer Bahnschranke kollidiert. Die 40 Fahrgäste blieben bei dem Vorfall am Freitag unverletzt, wie die Polizei in Pirmasens am Sonntag mitteilte. Die Schranke hatte vermutlich in die Gleise geragt, weil ein Fahrzeug es zuvor beschädigt und verbogen hatte. Der verantwortliche Fahrer soll Fahrerflucht begangen haben und wird von den Ermittlern gesucht. Die Regionalbahn hatte vor der Kollision eine Vollbremsung eingeleitet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

