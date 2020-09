Lahnstein (dpa/lrs) - Bahnkräne haben in der Nacht zum Donnerstag zwei weitere umgestürzte Kesselwagen eines nahe Koblenz entgleisten Güterzugs geborgen - die Deutsche Bahn sieht sich hier im Zeitplan. Die Bergung der letzten drei umgefallenen Waggons im Bahnhof Niederlahnstein war bis zur Nacht zum Freitag geplant, wie eine Frankfurter Bahnsprecherin am Donnerstag mitteilte. «Wir arbeiten rund um die Uhr.» Zwei weitere Kesselwagen waren schon zuvor geborgen worden. Zuerst war von insgesamt sechs, dann von sieben umgestürzten und teils ineinander verkeilten Waggons die Rede gewesen.

An diesem Wochenende sollen laut der Bahnsprecherin rund 7000 Kubikmeter Erdreich ausgetauscht werden. Bei der Entgleisung am vergangenen Sonntagabend waren nach Angaben der Bundespolizei bis zu 150 000 Liter Diesel ausgelaufen. Jeder der insgesamt 18 Kesselwagen eines privaten Bahnunternehmens hatte bis zu 60 000 Liter des Kraftstoffs geladen.

In der kommenden Woche soll die beschädigte rechtsrheinische Bahnstrecke repariert werden. Erst am 14. September rechnet die Deutsche Bahn mit der kompletten Streckenfreigabe. Derzeit müssen Fahrgäste hier mit Bussen fahren, Güterzüge werden auf die linksrheinische Strecke umgeleitet. Die Ursache der Entgleisung war vorerst unklar. Die Bundespolizei und die Bonner Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ermitteln.

Lahnsteins Bürgermeister Adalbert Dornbusch (CDU) kritisierte am Donnerstag mit Blick auf seine Kleinstadt am Mittelrheintal, das Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke von Genua nach Rotterdam ist: «Wir können noch von Glück im Unglück sprechen. Hätten die Waggons beispielsweise Benzin geladen, wäre der Unfall wahrscheinlich nicht so glimpflich abgelaufen. Doch auch solche und noch weitaus gefährlichere Stoffe werden tagtäglich von morgens bis in die Nacht durch unser enges Tal transportiert.» Er hoffe daher, dass mit diesem Zugunglück das Thema Ausweichstrecken «wieder in den Fokus des zuständigen Bundes rückt».