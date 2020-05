Koblenz (dpa/lrs) - Ein Bagger hat bei Bauarbeiten in Koblenz einen Kurzschluss verursacht und damit für einen Stromausfall am Freitagmorgen gesorgt. Wie die Energieversorgung Mittelrhein AG mitteilte, waren Haushalte in den Stadtteilen Moselweiß und Karthause betroffen. Der Bagger habe gegen 8.30 Uhr ein Kabel beschädigt und dadurch den Kurzschluss verursacht. Nach etwa einer Stunde sei die Stromversorgung wieder hergestellt gewesen. Wie viele Haushalte genau betroffen waren, konnte der Energieversorger nicht mitteilen.