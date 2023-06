Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen den Neuwieder Bürgermeister Michael Mang (SPD) hat die CDU ein Abwahlverfahren angestrengt, dabei ist sie auf die Stimmen der AfD angewiesen. Die Landes-CDU schließt jegliche Zusammenarbeit mit der Partei aus, lässt aber offen, was das für den konkreten Fall heißt. In zwei Gemeinderäten in der Pfalz spielt die AfD ebenfalls eine besondere Rolle.

Der Neuwieder Stadtrat wird voraussichtlich am Donnerstag entscheiden, ob Bürgermeister Michael Mang (SPD), Stellvertreter von Oberbürgermeister Jan Einig (CDU), abgewählt