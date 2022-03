Rhein-Mosel (dpa/lrs) - In der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel muss eine Stichwahl über den Chefposten im Rathaus entscheiden. In der ersten Runde am Sonntag kam keiner der Kandidaten auf die erforderliche absolute Mehrheit. In die Stichwahl am 3. April ziehen Jens Firmenich (CDU) und Kathrin Laymann (FWG). Verwaltungswirt Firmenich erhielt bei der Wahl 37,4 Prozent, Stabstellenleiterin Laymann kam auf 33,9 Prozent. Der bisherige Bürgermeister Bruno Seibeld war nicht mehr angetreten.

Aus dem Rennen ist dagegen der selbstständige Landschaftsgärtner Martin Ibald (Grüne), er kam auf 10,6 Prozent. Für den Soldaten Norman Schneider (SPD) votierten 12,0 Prozent. Der parteilose Obergerichtsvollzieher Arnold Waschgler erhielt 6,1 Prozent der Stimmen. Die rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde hat nach eigenen Angaben 21 839 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,8 Prozent.