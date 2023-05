Am 18. Mai 1947 haben die Menschen in Rheinland-Pfalz der Landesverfassung zugestimmt - An diesen historischen Tag erinnert der Landtag traditionell mit einem Festakt im Plenum des Deutschhauses. Die Bürger und Bürgerinnen sind zudem an dem Festtag der Demokratie heute zu einem Verfassungsfest eingeladen. Dabei können sie einen Einblick in die Arbeitsweisen des Landtags bekommen.

Mainz (dpa/lrs) - Auf dem Programm stehen Führungen, ein DFB-Demokratie-Talk mit der Weltfußballerin Célia Šašić sowie viel Musik. Festredner (11.30 Uhr) ist der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtshofs, Andreas Voßkuhle. In seinem Vortrag erläutert er seine Sichtweise auf die Bedeutung einer Verfassung.

Verfassungsfest am 18. Mai