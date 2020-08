Die Corona-Krise und ihre Folgen bereiten auch der Bürgerbeauftragten des Landes Arbeit. Seit dem Frühjahr sind 148 Beschwerden von Bürgern eingegangen, die sich überwiegend gegen geltende Auflagen richten.

Die Eingaben lassen „eine gewisse Corona-Genervtheit“ erkennen, sagte Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund bei der Vorlage des Jahresberichts am Donnerstag in Mainz. Bei den Beschwerden gehe es zum Beispiel um das strittige Thema Maskenpflicht in Schulen und Kitas. Auch eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten, unter anderem in Seniorenheimen, veranlassen viele Bürger, um Hilfe zu bitten. Es sei zum Beispiel erreicht worden, dass im Justizvollzug Häftlingen erlaubt wurde, unter Aufsicht über den Video-Dienst Skype mit Angehörigen zu sprechen. In Neustadt konnte Schleicher-Rothmund nach eigenen Angaben bewirken, dass im Mai ein junges Paar in Begleitung von Angehörigen vor den Standesbeamten treten durfte, obwohl deren Anwesenheit offiziell erst zwei Tage später wieder erlaubt wurde.

Seit März sind die Sprechstunden ausgesetzt, die von der Bürgerbeauftragten regelmäßig in allen Teilen des Landes angeboten werden. Ob dies im Jahresvergleich zu einem Rückgang der Eingaben führen wird, kann Schleicher-Rothmund noch nicht abschätzen. Nach den Ferien sollen die Sprechstunden wieder starten.

Häftling darf joggen

Im Jahr 2019 sind unverändert rund 2300 Eingaben im Büro der Bürgerbeauftragten eingegangen. Davon rund 720 kamen aus dem Strafvollzug. Ein Häftling in der JVA Rohrbach hat mit seiner Petition erreicht, dass er fortan Joggen darf. Die Anstaltsleitung hat eine Laufbahn sanieren lassen und sie wieder allen Insassen zugänglich gemacht. Von Häftlingen und von Gefangenen gab es wiederholt Klagen über mangelnden Nichtraucherschutz. So beschwerten sich Bedienstete, Kontrollen in völlig verrauchten Hafträumen durchführen zu müssen. Schleicher-Rothmund empfiehlt der Justiz, bei Renovierungen künftig mehr auf gute Belüftung zu achten.

Ein „Dauerbrenner“ waren auch 2019 die Ausbaubeiträge, die Anwohner bezahlen müssen, wenn ihre Straße von der Gemeinde saniert oder ausgebaut wird. Bisher dürfen dabei auch sogenannte einmalige Beiträge erhoben werden. Das heißt, nur die unmittelbaren Anlieger werden an den Kosten beteiligt. Im Ergebnis kann dies zu sehr hohen Belastungen führen. Nach einem Beschluss des Landtags sind künftig nur noch wiederkehrende Beiträge möglich, die Kosten werden also auf alle Hauseigentümer einer Gemeinde oder eines festgelegten Teilgebiets und damit auf mehr Schultern verteilt. Damit sind die Belastungen für Einzelne zwar geringer, es gibt aber häufig Unverständnis über den Zuschnitt eines Abrechnungsgebiets. Deshalb ist man im Büro der Bürgerbeauftragten darauf eingestellt, dass Ausbaubeiträge auch in Zukunft Gegenstand vieler Eingaben sein werden.

Ordnungshüter im Halteverbot

Auch kuriose Fälle berichtet die Bürgerbeauftragte: Bei einer Verkehrskontrolle des Ordnungsamts, ob sich Eltern regelkonform verhalten, wenn sie ihre Sprösslinge mit dem Auto zur Schule bringen, stand ausgerechnet das Auto der Kontrolleure im Halteverbot. Sie wurden nach Intervention der Bürgerbeauftragten an ihre Vorbildfunktion erinnert.

Das Amt des rheinland-pfälzischen Bürgerbeauftragten wurde 1974 eingerichtet, um die Stellung der Bürger bei Konflikten mit Stellen des Landes und der Kommunen zu stärken. Alle schriftlich oder persönlich überbrachten Eingaben werden kostenlos bearbeitet.