Mainz (dpa/lrs) - Vor dem Gutenberg-Museum in Mainz steht seit Dienstag ein Büchersessel aus Bronze. Für die etwa 1,80 Meter hohe Plastik der Künstlerin Liesel Metten aus Nieder-Olm wurden zuvor echte Bücher eingegipst. «Ich bin ja eigentlich Tierbildhauerin», sagte Metten. Daher stecke auch eine Lese-Ratte in dem Bronzestuhl, im Abguss von «Das Siebte Kreuz» der gebürtigen Mainzerin Anna Seghers (1900-1983). Mit der Idee des Büchersessels sollten explizit der Erfinder des Buchdrucks, Johannes Gutenberg, und das Museum unterstützt werden, sagte Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD). Das Museum habe 2019 rund 161 000 Besucher gezählt.

Einen endgültigen Ort bekommt der Büchersessel aber erst, wenn der Neubau des Museums am alten Standort gebaut ist. Grosse rechnet damit, dass die Bronzeplastik deshalb in etwa drei Jahren vorübergehend weggenommen wird und in fünf Jahren das Museum eröffnet werden kann. Nach der Sommerpause solle der Stadtrat über die Vorlage für den Neubau entscheiden, die nach dem Votum einer Arbeitswerkstatt erarbeitet wurde. Charakteristisch für die Plastiken der Bildhauerin ist, dass sie benutzt werden dürfen. So lade auch der Büchersessel auf seinem Sockel zum Lesen, Verweilen und Nach- oder Vorbereiten der Ausstellungen ein, sagte Museumsdirektorin Annette Ludwig.

Die jüngste Geschichte des Gutenberg-Museums über den Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern ist eine bewegte. Vor zwei Jahren hatten die Mainzer einen nach der Gutenberg-Bibel benannten Turm neben dem Museum in einem Bürgerentscheid abgelehnt. Es wurden tiefe Gräben zwischen Gegnern und Befürwortern aufgerissen. Seit Oktober 2018 lotete die Arbeitswerkstatt neue Chancen aus. Dieser gehörten Sachverständige, Politikern und Vertreter von Bürgergruppen an.