Nonnweiler (dpa/lrs) - Durch starke Windböen sind in Nonnweiler (Landkreis St. Wendel) zwei Bäume auf eine Stromleitung gestürzt und haben die Stromanbindungen von zwei Hausdächern gerissen. Bei dem Vorfall am Donnerstagabend im Ortsteil Primstal sei hoher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei mit. In beiden Häusern hätten sich zu dem Zeitpunkt Bewohner befunden, es sei jedoch niemand verletzt worden. Die Stromversorgung sei wiederhergestellt worden, teilte die Polizei weiter mit.

Mitteilung der Polizei