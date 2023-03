Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die SPD-Fraktion im Landtag hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler zur neuen Fraktionschefin gewählt. Nicht mehr das Coronavirus ist ihr Gegner, sie muss gegen CDU, AfD und Freie Wähler bestehen – mit einem Pfälzer an der Seite.

So offen und fast keck hat Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) lange nicht mehr gewirkt. Als sei ein Schalter umgelegt, tritt die 46-Jährige am Freitag in Mainz vor die Kameras.