Bleckhausen/Daun (dpa/lrs) - Ein Auszubildender einer Straßenmeisterei ist bei seiner Arbeit von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 16-Jährige sollte auf einer Landstraße bei Bleckhausen in der Vulkaneifel Autofahrer vor Schneidearbeiten am Fahrbahnrand warnen. Obwohl er eine Warnweste trug, wurde der Jugendliche nach Angaben der Polizei in Daun von dem Autofahrer übersehen. Der junge Mann kam am Freitag mit schweren Verletzungen am Kopf und im Bauchbereich in ein Krankenhaus. Angaben zu dem Autofahrer machte die Polizei zunächst nicht.