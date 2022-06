Für seine Verdienste um die deutsche Sprache wird der deutsch-syrische Autor Rafik Schami an diesem Montag (19.00 Uhr) mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz geehrt. Die Auszeichnung erinnert an den in Rheinhessen geborenen Schriftsteller Carl Zuckmayer (1896-1977), unter anderem Autor des Dramas «Der Hauptmann von Köpenick» (1931).

Mainz (dpa) - Ursprünglich sollte die Medaille wie üblich am 18. Januar, dem Todestag Zuckmayers, verliehen werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Feier im Mainzer Staatstheater aber auf den 27. Juni verschoben. Die Auszeichnung ist mit einer Bronze-Medaille und einem Fass Nackenheimer Riesling verbunden. Schami lebt in Marnheim im Norden der Pfalz. Er hat mehr als 60 Bücher veröffentlicht, darunter Romane, Erzählungen, Essays und Kinderbücher.