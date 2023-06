Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Dreis-Brück (Landkreis Vulkaneifel) ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen und ihr Beifahrer lebensgefährlich verletzt worden. Außerdem wurden zwei weitere Menschen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Transporter war bei einem Überholmanöver auf der Landstraße 64 frontal in einen entgegenkommenden Wagen geprallt, in dem die 55 Jahre alte Frau und ihr 60-jähriger Beifahrer saßen. Auch ein dahinter fahrendes Auto krachte in die Unfallstelle.

Dreis-Brück (dpa/lrs) - Die 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der Mann wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 40 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos und der 32-jährige Transporterfahrer wurden ebenfalls schwer verletzt, dass sie ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die L64 wurde für etwa drei Stunden gesperrt.

