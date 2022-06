Bei einem frontalen Zusammenstoß auf der Bundesstraße 62 bei Kirchen im Kreis Altenkirchen ist eine 55 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein 46 Jahre alter Mann wurde nach dem Unfall am Freitagmorgen reanimiert und schwebt in Lebensgefahr, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte. Der 46-jährige Fahrer eines Kleintransporters geriet aus noch unbekannten Gründen in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto. Die 55-jährige Fahrerin des Wagens starb noch am Unfallort.

Kirchen (dpa/lrs) - Beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert. Rettungskräfte bargen den Fahrer des Kleintransporters aus seinem auf die Seite gekippten Wagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die B62 war stundenlang voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Unfallrekonstruktion eingeschaltet.

Mitteilung Polizei