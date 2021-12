Mainz (dpa/lrs) - Eine 80 Jahre alte Autofahrerin ist beim Zusammenstoß ihres Wagens mit einer Straßenbahn in Mainz leicht verletzt worden. Die Frau fuhr am Samstag auf einer Hauptstraße stadteinwärts und übersah beim Rechtsabbiegen eine fahrende Straßenbahn, wie die Polizei berichtete. Der Wagen drehte sich und kam auf der Gegenspur zum Stehen. Der 37 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn und die Fahrgäste blieben unverletzt. Die 80-Jährige wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht.