Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Eine Wasserflasche ist einer 48 Jahre alten Autofahrerin an einer roten Ampel in Bad Kreuznach zum Verhängnis geworden. Sie wollte die Flasche vom Beifahrersitz nehmen, rutschte dabei aber vom Bremspedal ab, so dass sich ihr Auto in Bewegung setzte, wie die Polizei mitteilte. Um einen Zusammenstoß mit dem vor ihr wartenden Auto zu verhindern, zog sie am Donnerstagmittag auf die Gegenspur. Dort kam ihr jedoch zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen fünf Fahrzeugen. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 20 000 Euro.

PM