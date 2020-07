Mendig (dpa/lrs) - Eine betrunkene Autofahrerin hat im Kreis Mayen-Koblenz mehrere Unfälle verursacht und schließlich ihren Wagen auf einer Brücke abgestellt. Zunächst war die 37 Jahre alte Frau mit ihrem Auto nahe des Flugplatzes Mendig von der Straße abgekommen und in ein Rapsfeld gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Zeuge bemerkte den Unfall am Freitagabend und alarmierte die Beamten.

Die Frau flüchtete und fuhr rund eine halbe Stunde später in Weißenthurm über eine Verkehrsinsel. Schließlich stellte sie ihren Wagen in Andernach auf der Krahnenbergbrücke ab. Ein anderer Autofahrer nahm die Frau auf ihren Wunsch zunächst mit - verständigte dann aber die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Führerschein der 37-Jährigen wurde sichergestellt.