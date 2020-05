Mainz (dpa/lrs) - Eine Autofahrerin hat sich am Dienstag im Mainzer Bezirk Oberstadt beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn verletzt. Die 60-Jährige war am Mittag mit ihrem Wagen in Richtung Mainz-Hechtsheim unterwegs und wollte von einer Straße nach links in eine Auffahrt zur Autobahn 60 abbiegen. Dabei kollidierte sie mit der Straßenbahn und kam mittig auf den Gleisen zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten blieb die Straße für gut zwei Stunden gesperrt. Um das Auto aus dem Gleisbett zu heben, musste ein Kran angefordert werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und bat Zeugen, sich zu melden.