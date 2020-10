Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Beim Zusammenprall eines Autos mit einem ausparkenden Lastwagen ist die junge Autofahrerin im Kreis Bernkastel-Wittlich schwer verletzt worden. Die 20-Jährige sei bei dem Unfall auf der Bundesstraße 53 in Bernkastel-Kues in ihrem Wagen eingeklemmt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochabend. Feuerwehrkräfte bogen das Auto demnach auf, um die junge Frau zu befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 63 Jahre alte Lasterfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.