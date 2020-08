Zell (dpa/lrs) - Die verräterischen Schlangenlinien eines Autofahrers auf der B 421 haben am sogenannten Zeller Berg am Sonntagmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin, die die Polizei alarmierte, berichtete von einem Lastwagen, der nur durch ein Ausweichmanöver einem Zusammenstoß entgehen konnte. Als Polizisten den 49-Jährigen Autofahrer an einer Tankstelle in Zell kontrollierten, stand er offensichtlich unter Alkoholeinfluss, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,92 Promille. Der Mann war zudem ohne Führerschein unterwegs, da ihm die Fahrerlaubnis schon vor Jahren entzogen worden war. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Vor allem der Fahrer des Lastwagens wird gebeten, sich bei der Polizei Zell zu melden.