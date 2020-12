Trier (dpa) - Der Autofahrer, der am Dienstag in Trier mindestens zwei Menschen tödlich verletzt hat, ist «vier Minuten nach Ersthinweis» festgenommen worden. Das sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstagabend vor Ort. Ein Polizeisprecher ergänzte, der Fahrer sei «durch Kräfte des Polizeipräsidiums angehalten» und überwältigt werden». Geäußert hat sich der Fahrer den Angaben zufolge bislang nicht.

Trier (dpa) - Der Autofahrer, der am Dienstag in Trier mindestens zwei Menschen tödlich verletzt hat, ist „vier Minuten nach Ersthinweis“ festgenommen worden. Das sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstagabend vor Ort. Ein Polizeisprecher ergänzte, der Fahrer sei „durch Kräfte des Polizeipräsidiums angehalten“ und überwältigt werden“. Geäußert hat sich der Fahrer den Angaben zufolge bislang nicht.