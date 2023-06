Saarlouis/Dillingen (dpa/lrs) - Nach einer Kollision mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 51 zwischen Saarlouis und Dillingen ist ein Autofahrer gestorben. Am Donnerstagmorgen sei es zum Frontalzusammenstoß zwischen den Fahrzeugen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 49-jährige Autofahrer wurde ins Krankenhaus gebracht und erlag am Nachmittag seinen Verletzungen. Der 45 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Warum es zum Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.

