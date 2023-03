Wörrstadt (dpa/lrs) - Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist auf der A63 nahe Wörrstadt im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann war am Sonntagabend mit nur rund 40 Stundenkilometern auf der Autobahn unterwegs, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Auf einer Ausfahrt bremste er seinen Wagen und blieb stehen. Autobahnpolizisten kontrollierten den 45-Jährigen und erkannten den Zustand des Mannes, hieß es weiter. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann wohl los. Zudem muss er mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Polizei-Mitteilung