Bad Bergzabern (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist am Freitag in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) über einen Fußweg gerast, um einen anderen Wagen zu überholen. Der 30 Jahre alte andere Fahrer sei zum Ausweichen gezwungen worden und habe dadurch drei am Straßenrand stehende Jugendliche gefährdet, teilte die Polizei mit. Nach dem Überholmanöver hielt der unbekannte Raser an, lief unvermittelt zu dem 30-Jährigen, der ihm hinterhergefahren war, und wollte den Angaben zufolge mit der Faust auf ihn einschlagen. Er habe jedoch nicht getroffen und sei dann davon gefahren. Es werden Zeugen gesucht. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung im Straßenverkehr und versuchter Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:210327-99-992073/2