Trier (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist in Trier mit seinem Wagen gegen die Seite eines Radfahrers gefahren und vom Unfallort geflüchtet. Der 26 Jahre alte Radfahrer wurde bei dem Unfall in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Der Unfallverursacher war laut Polizei vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Teile des Fahrzeugs seien an der Unfallstelle sichergestellt worden. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

