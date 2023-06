Beuren (dpa/lrs) - Bei einem Unfall im Landkreis Cochem-Zell ist ein 55-jähriger Autofahrer am Donnerstag lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er zwischen Alf-Fabrik und Bad Bertrich in einer Kurve rechts gegen den Bordstein und prallte schließlich frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße 103 war für einen Zeitraum von drei Stunden voll gesperrt.

Mitteilung der Polizei