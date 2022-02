Selters (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen auf einer Landstraße im Westerwaldkreis mit seinem Wagen verunglückt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Die beiden 38 und 35 Jahre alten Männer waren am Donnerstagabend zwischen Herschbach und Mogendorf unterwegs. In einer Kurve auf der Ortsumgehung Selters kam der Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto über die gesamte Fahrbahn zurückgeschleudert und blieb dann im Straßengraben liegen. Eine kurz darauf zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete Erste Hilfe und stellte zudem fest, dass der Fahrer sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert hatte. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde eingezogen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte.