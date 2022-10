Ein Autofahrer ist bei Bad Kreuznach aus einem Transporter heraus mit einer vollen Dose am Kopf getroffen und leicht verletzt worden. Auf einer Bundesstraße sei der Kastenwagen dicht auf das Auto des 63-Jährigen aufgefahren und habe mehrfach gehupt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Schließlich sei der Fahrer des Transporters auf die linke Fahrspur gewechselt. Auf gleicher Höhe sei dann die Dose aus dem offenen Fenster der Beifahrerseite in das Auto geworfen worden. Danach fuhr der unbekannte Fahrer des Kastenwagens am Samstag davon.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Polizeimeldung