Ein Mann ist mit seinem Auto in die Mauer eines Vorgartens in Völklingen gekracht und hat sich dabei schwer verletzt. Offenbar war der 29-Jährige auf dem Rückweg von seiner Nachtschicht und wegen Übermüdung von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Totalschaden. Der Fahrer habe die 140 cm hohe Gartenmauer am frühen Samstagmorgen mit seinem Wagen durchbrochen. Diese wurde den Angaben nach stark beschädigt, an einem in der Einfahrt hinter der Mauer geparkten Auto entstand ein leichter Schaden.

Völklingen (dpa/lrs) – Mitteilung Polizei