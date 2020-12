Andernach (dpa/lrs) - Ein 77 Jahre alter Autofahrer ist in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen einer 36-jährigen Frau kollidiert. Beide Beteiligten seien nach der Kollision am Freitagmorgen schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Fahrzeuge seien durch den Zusammenstoß vollkommen zerstört worden. Warum der Mann in den Gegenverkehr geraten war, war zunächst unklar. Die Straße war laut Polizei für längere Zeit gesperrt. Der Sachschaden wird den Angaben zufolge auf rund 25 000 Euro geschätzt.