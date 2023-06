Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf einer Bundesstraße bei Hörschhausen in der Vulkaneifel sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein 30 Jahre alter Autofahrer sei am Mittwochabend mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Pritschenwagen mit Anhänger kollidiert, teilte die Polizei mit. Ein hinter dem Pritschenwagen fahrendes Auto sei dann in den Anhänger des Wagens gefahren.

Hörschhausen (dpa/lrs) - Der 30-jährige Mann wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie es weiter hieß. Die Fahrer der anderen beiden Fahrzeuge seien mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Laut Polizei ordnete die Staatsanwaltschaft Trier ein Unfallgutachten an. Die Bundesstraße 257 war am Mittwochabend an der Unfallstelle voll gesperrt.

Mitteilung