Birkenfeld (dpa/lrs) - Ein bislang unbekannter Autofahrer ist auf der B269 bei Birkenfeld in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, überfuhr er in einer leichten Linkskurve den Mittelstreifen, so dass der Fahrer des ihm entgegenkommenden Autos ausweichen musste. Dabei kam er von der Straße ab und der Wagen überschlug sich; der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der unfallverursachende Autofahrer floh von der Unfallstelle. Am Unfallwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.