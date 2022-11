Daubach (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in einem Wohngebiet in Daubach im Westerwaldkreis ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Alleinunfall ereignete sich am Freitagmittag, als der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Er durchfuhr anschließend zwei angrenzende Gärten und kollidierte mit einer Hauswand. Abgesehen von dem Fahrer selbst wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens an dem Auto und der Hauswand konnte die Polizei am Nachmittag zunächst nicht beziffern. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an. Die Unfallstelle war bis zum Abend geräumt und wurde durch die Polizei freigegeben. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 74-jährigen Mann aus Montabaur.

Polizeimeldung