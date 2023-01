Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Alleinunfall in Mainz ist ein Autofahrer gegen einen Mast einer Straßenbahnlinie gefahren. Der 26 Jahre alte Mann wurde am Samstagvormittag leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall in der Mainzer Oberstadt kommen konnte, war zunächst unklar. Das Auto war anschließend in den Gleisen zum Stehen gekommen und wurde mit einem Abschleppfahrzeug mit Kran geborgen. Dafür wurde zwischenzeitlich der linke der beiden Fahrstreifen stadtauswärts gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.