Kirn (dpa/lrs) - Ein 82-jähriger Autofahrer hat beim rückwärts Einparken seine hintere Garagenwand durchstoßen - und ist im Nachbargrundstück gelandet. Der Mann habe am frühen Freitagabend in Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) Brems- und Gaspedal verwechselt, teilte die Polizei mit. Der Wagen stürzte etwa zwei Meter tief in den Hof des Nachbargrundstücks ab und blieb mit dem Heck auf einem Anhänger liegen. Der 82-Jährige hatte noch Glück im Unglück: Er wurde nicht verletzt. Der Gesamtschaden liege bei rund 40 000 Euro, hieß es.

Mitteilung