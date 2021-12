Kamp-Bornhofen (dpa/lrs) - Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Kamp-Bornhofen (Rhein-Lahn-Kreis) schwer verletzt worden. Der 74-jährige Fahrer des Wagens sei am Dienstagnachmittag vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. In einer Rechtskurve sei der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Bordstein geknallt.

Das Auto habe sich daraufhin gedreht und mit dem Heck sieben geparkte Autos beschädigt. Durch den Aufprall wurde neben dem Fahrer auch dessen Beifahrerin schwer verletzt, Lebensgefahr besteht den Angaben nach nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa

40 000 Euro.