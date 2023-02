Nastätten (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Traktor ist ein 72 Jahre alter Autofahrer in Nastätten schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall am Montagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Wie genau es zu dem Zusammenstoß mit dem 21-jährigen Traktorfahrer an einer Kreuzung kommen konnte, war zunächst unklar. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Mitteilung Polizei