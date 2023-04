Ein unter Drogen stehender Autofahrer hat am Sonntagabend versucht, die Polizei mit einem in seiner Hose versteckten Beutel mit Kunst-Urin zu täuschen. Die Beamten hielten den 19-Jährigen auf der B42 bei Kasbach-Ohlenberg (Landkreis Neuwied) wegen seiner «drogentypischen Auffallerscheinungen» an, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Bei einem Urintest, den die Beamten dann bei dem jungen Mann durchführen wollten, bemerkten sie die kleine Verpackung mit dem synthetischen Urin. Ein im Anschluss ordnungsgemäß durchgeführter Urintest verlief demnach positiv. Anschließend wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Kasbach-Ohlenberg (dpa/lrs) - Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte, ist künstlicher Urin in Plastikbeuteln käuflich erwerbbar. Im Falle einer Drogenkontrolle versuchen die Täter demnach dann für gewöhnlich den Kunst-Urin aus dem in ihrer Kleidung versteckten Beutel in den Becher abzulassen. Der Test würde dementsprechend negativ ausfallen.

