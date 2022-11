Mainz (dpa/lrs) - Ein Autobesitzer hat in einer Werkstatt in Mainz einen Kfz-Mechaniker niedergeschlagen. Der 38-Jährige sei zu Boden gegangen und für kurze Zeit bewusstlos gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden Männer hatten sich am Mittwoch gestritten, weil der 32-jährige Autobesitzer nicht mit dem Ergebnis der Reparatur seines Wagens zufrieden war. Nach dem Faustschlag ins Gesicht alarmierte ein weiterer Mitarbeiter der Werkstatt im Stadtteil Gonsenheim den Notruf. Der niedergeschlagene Mechaniker wurde zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Gegen den Autobesitzer wird wegen Körperverletzung ermittelt.

