Wegen einer Notfallübung wird der Autobahntunnel der A60 (Bingen-Rüsselsheim) bei Mainz am kommenden Sonntag für mehrere Stunden gesperrt. Zwischen 3.00 und 12.00 Uhr werde der sogenannte Hechtsheimer Tunnel in beiden Fahrtrichtungen gesperrt sein, teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH am Montag mit. Es würden Umleitungen eingerichtet. An der Übung beteiligen sich nach Angaben der Stadt Mainz rund 230 Kräfte unter anderem von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk.