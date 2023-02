Ransbach-Baumbach (dpa/lrs) – Nach dem schweren Unfall mit drei Lastwagen hat die Polizei die Autobahn 3 nahe Ransbach-Baumbach in beide Richtungen wieder freigegeben. Das teilten die Beamten am Mittwochmorgen mit. Ein Lkw-Fahrer war demnach am Dienstagnachmittag auf zwei weitere Lastwagen an einem Stauende aufgefahren und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten. Eines der Fahrzeuge hatte leicht entzündliches Gefahrgut geladen, das von der Feuerwehr abtransportiert wurde. Aufgrund der Bergung blieb die Unfallstelle im Westerwaldkreis bis zum nächsten Morgen gesperrt.