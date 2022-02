Unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und mit einem geklauten Auto ist am Freitagmittag ein 19 Jahre alter Autofahrer von der Polizei angehalten worden. Bei der Verkehrskontrolle auf der A 63 in Kaiserslautern stellten die Beamten fest, dass das Auto als gestohlen gemeldet war, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer hatte den Diebstahl erst am Freitagmorgen bemerkt und angezeigt, obwohl das Auto schon ein paar Tage zuvor gestohlen worden war. Der Eigentümer dürfte sich über den schnellen Fahndungserfolg freuen, so die Polizei.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Neben dem 19-jährigen Fahrer saßen noch zwei weitere Jugendliche im Auto, die auch vorläufig festgenommen wurden, weil sie zu dritt insgesamt 14 Pkws in Bayern aufgebrochen haben sollen. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

