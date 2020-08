Brodenbach (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist am Sonntag mit seinem Wagen in der Mosel versunken und dabei ums Leben gekommen. Die Ursache für den Vorfall im Bereich des Fährkopfes in Brodenbach war noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntagnachmittag habe eine Zeugin gemeldet, dass ein Pkw in die Mosel gerollt sei. Ein Tourist sei hinterhergesprungen und habe vergeblich versucht, den Fahrer aus dem Auto zu befreien. Beim Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte war der Wagen bereits versunken. Taucher der Feuerwehr bargen den Fahrer - er war ertrunken. Die Ermittlungen dauern an.