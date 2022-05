Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) mit seinem Wagen eine Böschung hinunter gestürzt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei das Auto am frühen Freitagmorgen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen habe dann die an dieser Stelle beginnende Leitplanke überfahren, sei abgehoben und die Böschung hinab geschleudert. In einem Feld kam das Auto zum Stehen.

Ochtendung (dpa/lrs) - Der 19-Jährige wurde nach Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer sei bei Ankunft der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort gewesen und offenbar selbst ins Krankenhaus gegangen.

Mitteilung der Polizei