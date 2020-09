Homburg (dpa/lrs) - Eine 54 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Homburg schwer verletzt worden. Der 68-jährige Autofahrer sei beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug gegen die Frau gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Diese habe gerade die Straße queren wollen. Die Frau sei bei der Kollision am Dienstagmittag auf die Straße gefallen und bewusstlos liegengeblieben. Die 54-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.